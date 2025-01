Mercato italiano, un’opportunità da non perdere. Ha le idee chiare Juan Carlos Gonzalez, ceo di Avoris, che in un’intervista a TTG Italia spiega come il nostro Paese rappresenti “un’opportunità strategica. Con Travelplan e Welcombeds, non solo portiamo un prodotto di qualità superiore, ma anche il nostro impegno verso l’adattamento alle necessità del mercato italiano. Siamo convinti che la nostra offerta avrà un’ottima accoglienza”.

La divisione Travelplan ha sviluppato sia il prodotto che la capacità di distribuzione. “Questo ci offre una grande opportunità di entrare sul mercato proponendo le nostre destinazioni più vendute: Caraibi e Costa Rica, insieme all’offerta dinamica delle isole Canarie e Baleari – aggiunge Eduard Bogatyr, direttore espansione per la divisione tour operating Emea -. Abbiamo la possibilità di collegare gli aeroporti italiani di Roma, Milano e Venezia (presto anche altri aeroporti) a mete caraibiche come Repubblica Dominicana, Messico e Cuba, oltre che al Costa Rica, utilizzando Iberojet o compagnie aeree partner, con connessioni via Madrid. Disponiamo inoltre di un’ampia offerta alberghiera, forte di ottimi prezzi che comunque garantiscono alle agenzie di viaggi un livello di commissione soddisfacente”.

Proprio la rete delle agenzie di viaggi italiane interessa in modo particolare ad Avoris, che offre al trade “diversi canali per vendere i nostri prodotti: il sito b2b italiano Avoris Store, la connessione diretta tramite Api per i grandi partner, il Travel Compositor Marketplace per gli utenti di questa piattaforma. Stiamo organizzando un team commerciale in Italia, che sarà guidato da Giovanni Castelli, per garantire che gli agenti di viaggi italiani ricevano il primo supporto commerciale in italiano, oltre che il supporto back office per garantire un avvio e una crescita senza intoppi”.

I piani sull’Italia sono ambiziosi: “Sono felice di portare sul mercato italiano questa offerta di prodotto rivoluzionaria e di guidare l’inizio delle attività commerciali – spiega il direttore commerciale Italia, Giovanni Castelli -. Nei prossimi giorni annunceremo appuntamenti in diverse città italiane”.

Fra i plus dedicati alle agenzie, Castelli segnala, “l’opportunità di viaggiare da tutti gli altri aeroporti italiani con collegamenti Italia-Spagna effettuati dalle principali compagnie aeree low-cost, sempre garantiti da Avoris; il supporto in lingua italiana; il check-in diretto dei bagagli per la destinazione dall’aeroporto italiano; voli tutto l’anno per Punta Cana, Cancun, L’Avana e San José; operazioni estive per La Romana e Cayo Santa Maria a Cuba. Il team commerciale di Travelplan inizierà subito con le visite alle agenzie, le presentazioni e la formazione”.