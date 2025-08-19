Wizz Air stringe un accordo con Travelfusion, la prima partnership strategica del vettore con un content aggregator. È una tappa importante nella nuova strategia commerciale della compagnia, volta ad ampliare l’accesso alle proprie tariffe e ai propri servizi tramite le principali agenzie di viaggi online e piattaforme di prenotazione.

Attraverso questo accordo, Wizz Air estenderà la disponibilità delle sue tariffe e dei suoi servizi a una gamma più ampia di clienti, tra cui le maggiori Ota, compagnie di travel management (Tmc), strumenti di prenotazione online booking(Obt) e tour operator connessi alla rete globale di Travelfusion.

“Siamo entusiasti di annunciare questa storica partnership con Wizz Air - dice Eytan Bicaci Baruh, vice president commercial di Travelfusion -. Questa collaborazione rafforza la missione di Travelfusion di offrire contenuti il più ampi possibile, con una particolare attenzione alla distribuzione dei contenuti riguardanti le compagnie low-cost alla nostra rete globale di agenzie partner. Invitiamo tutte le agenzie che desiderano accedere all’offerta di Wizz Air, sia che siano già clienti Travelfusion, sia che lo diventino in futuro, a unirsi a noi in questo entusiasmante nuovo capitolo del nostro percorso.”

Wizz Air ribadisce che le tariffe più basse e l’intera gamma di prodotti ancillari – inclusa la scelta del posto, l’imbarco prioritario, le opzioni bagaglio e altro ancora – continueranno a essere disponibili tramite il sito web e l’app mobile WIZZ , offrendo il miglior valore ai clienti che prenotano direttamente.

“Siamo orgogliosi di compiere questo passo importante per rendere le tariffe di Wizz Air più visibili e accessibili ai clienti che prenotano tramite piattaforme di terze parti. Questo accordo segna l’inizio di una collaborazione strategica con agenzie di viaggi online e aggregatori - spiega Silvia Mosquera, chief commercial officer di Wizz Air -. Collaborando con Travelfusion, compiamo un primo passo nell’ampliare l’accesso alle tariffe convenienti di Wizz Air, in linea con il pilastro ‘prezzo’ della nostra Customer first compass. Nell’ultimo anno finanziario abbiamo trasportato oltre 68 milioni di persone attraverso il nostro network di oltre 200 destinazioni: quest’anno puntiamo a raggiungere i 75 milioni. Vogliamo rendere i viaggi ancora più accessibili a un numero sempre maggiore di passeggeri e garantire maggiore trasparenza durante tutta la loro esperienza di viaggio”.