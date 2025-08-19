La Puglia del lusso continua a crescere e a dimostrarlo ci sono i numeri estivi registrati dalla presenza di jet privati all’aeroporto di Bari.

Allo scalo Karol Wojtyla, da gennaio a giugno 2025 si sono registrati 1.610 movimenti contro i 1.567 dello scorso anno. Si tratta di un incremento del +2,7%, che conferma anche per il 2025, il trend del 2024.

“Sono segnali di crescita di tutto il sistema turistico regionale, e a fine anno avremo ulteriori conferme e sorprese”, ha commentato Antonio Vasile presidente di Aeroporti di Puglia. R.S.