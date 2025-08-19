Air Canada sfida Governo e tribunali: quarto giorno di sciopero

Nonostante Governo e tribunali abbiamo imposto lo stop allo sciopero, l’agitazione dei dipendenti Air Canada continua.

I lavoratori sarebbero dovuti tornare in servizio nelle scorse ore, ma siamo ormai arrivati al quarto giorno di sciopero, coinvolgendo mezzo milione di passeggeri.

Come riporta preferente.com l’unica novità è che le due parti si sono riunite di nuovo per negoziare. Ma il braccio di ferro continua, con una modalità inusuale. Il leader sindacale, a proposito della protesta, ha dichiarato lunedì che “se questo significa andare in prigione, allora lo faremo”.

A termini di legge infatti è stato imposto lo stop all’agitazione sia dalle autorità esecutive che da quelle giudiziarie, ma la protesta sta andando avanti, sfidando le disposizioni di tutte le autorità. Oltre ai disagi dei passeggeri, bisognerà vedere quali conseguenze ci saranno anche sul piano penale.