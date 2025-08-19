Sale a 10mila il numero di hotel europei che si sono uniti all’azione legale collettiva nei confronti di Booking.com. L’iniziativa è sostenuta da Hotrec, l’associazione ombrello che rappresenta il settore alberghiero in Europa. Hotrec riunisce 47 associazioni nazionali di 36 paesi.
Come riporta travelmole.com l’azione è stata intrapresa in seguito a una sentenza del settembre 2024 della Corte di Giustizia Europea che ha stabilito che la clausola di parity rate (quella che impone agli hotel di offrire il miglior prezzo su Booking.com) violava il diritto della concorrenza dell’Ue.
Come già annunciato in precedenza, la scadenza per unirsi alla causa è stata prorogata al 29 agosto.
Rispondendo all’agenzia di stampa tedesca Dpa, tuttavia, Booking.com ha affermato di non aver ricevuto nessuna notifica su una causa ufficiale. “Si tratta di una dichiarazione di Hotrec”, ha affermato.
Remo Vangelista