Ryanair contro la multa del governo Spagnolo

Dopo la presa di posizione di Vueling, che ha annunciato di non avere intenzione di versare l’importo della multa comminata dal Governo per la policy bagagli prima che si concluda l’iter processuale, anche Ryanair alza la voce su questo tema.
Come riporta preferente.com, Ryanair afferma di non aver avuto accesso al fascicolo completo della multa comminata ad alcune low cost in Spagna a causa delle tariffe riguardanti il bagaglio.
La compagnia aerea, afferma la testata di informazione spagnola, sostiene che, nonostante abbia ripetutamente richiesto l’accesso completo ai documenti, il Ministro per i Consumatori si è rifiutato di consegnarli.
La vicenda va avanti ormai dal novembre del 2023, quando il Ministero multò cinque compagnie aeree low-cost per un totale di 179 milioni di euro per aver applicato supplementi per il bagaglio a mano o per aver prenotato posti adiacenti per persone a carico. Da quel momento è iniziata la battaglia legale. Che non accenna ad affievolirsi.
