Un hotel retreat ‘adults only’ sulle Dolomiti. È Casa Cook Madonna, la nuova struttura lusso alpina che segna l’esordio italiano del brand della Treasurests Hospitality.

Realizzata a Madonna di Campiglio in partnership con la JP Hospitality Investors Club, si compone di 50 camere, una palestra attrezzata, spa e sauna, oltre a un ristorante dai menù curati dallo chef tre stelle Michelin, Jacob Jan Boerma.

Aree comuni e stanze sono caratterizzati da un design accogliente, fatto di materiali naturali, tonalità terrose e artigianato locale, in un’equilibrata combinazione di elementi senza tempo e contemporanei. Inoltre, la sostenibilità è stato focus centrale nella costruzione dell’hotel, grazie a specifiche tecniche per l’isolamento termico e all’utilizzo di materiali organici e locali.

Casa Cook Madonna sarà operativo in tutte le stagioni dell’anno, offrendo il suo lusso esclusivo e la tranquillità della natura alpina sia ai turisti dello sci durante l’inverno che agli escursionisti estivi.