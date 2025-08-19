Nuovi voli per easyJet da Roma Fiumicino. Il vettore, a partire dal 2 febbraio 2026, lancia un nuova rotta internazionale che collegherà Fiumicino con Glasgow in Scozia. Il volo sarà operato con tre frequenze settimanali nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì.

Il nuovo collegamento sarà operativo tutto l’anno e rappresenta la prima opzione diretta tra la Capitale e la Scozia, offrendo così ai viaggiatori italiani la possibilità di esplorare una delle regioni più affascinanti del Regno Unito, ricca di storia, cultura e paesaggi naturali unici.

Inoltre, per la winter 2025 il vettore rafforza la propria presenza anche sulla rotta Roma Fiumicino – Bordeaux. I voli settimanali aumentano fino a 6, garantendo ancora più flessibilità per chi desidera scoprire la città francese e la regione vinicola circostante.