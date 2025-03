Ryanair ha confermato che posticiperà il passaggio alle carte d’imbarco completamente digitali all’inizio dell’operativo invernale, previsto per il 3 novembre 2025. Questo significa che da novembre 2025 i passeggeri Ryanair non dovranno più scaricare e stampare una carta d’imbarco cartacea, ma utilizzeranno invece la carta d’imbarco digitale generata nell’app ‘myRyanair’ durante il check-in.

Con questa iniziativa Ryanair prevede di eliminare quasi tutte le fee di check-in in aeroporto a partire da novembre 2025, poiché tutti i passeggeri si saranno registrati online o tramite app per generare la loro carta d’imbarco digitale.

L’utilizzo dell’app myRyanair consente ai passeggeri di utilizzare funzionalità come ‘Order to Seat, di ottenere informazioni e aggiornamenti in tempo reale sui voli, aggiornamenti diretti dal centro operativo di Ryanair durante i disagi, aggiornamenti sul terminal, gate e stato dell’imbarco, opzioni di voli alternativi in tempo reale durante i disagi, tutti i documenti di viaggio accessibili nello stesso posto.

“Il passaggio a carte d’imbarco completamente elettroniche a partire da novembre 2025 ci permetterà di offrire un’esperienza di viaggio migliorata e semplificata grazie all’utilizzo dell’app myRyanair durante il nostro operativo invernale meno intenso – ha cpommentato il cmo della compagnia, Dara Brady -. Questo sarà utile per i passeggeri in occasione di eventuali disagi, poiché consentirà aggiornamenti in tempo reale dal nostro centro operativo direttamente sui telefoni dei passeggeri e offrirà loro anche opzioni di voli alternativi, oltre a trasferimenti od opzioni di alloggio in hotel quando necessario”.