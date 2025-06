Sono quattro le nuove rotte estive operate da Ryanair che decollano questa settimana dall’aeroporto di Pescara: Cagliari, Kaunas, Valencia e Breslavia. New entry che portano così a 19 in totale le destinazioni collegate dalla low cost dall’Aeroporto d’Abruzzo.

“Con l’attivazione delle nuove destinazioni Ryanair, l’aeroporto entra ufficialmente a pieno regime, con 21 destinazioni complessive che ci collegheranno ad altrettante città italiane ed europee – sottolinea Giorgio Fraccastoro, presidente del consiglio di amministrazione della Saga, che gestisce lo scalo -. Inizia così una nuova fase di grande espansione per l’infrastruttura che aprirà grandi opportunità in termini di incoming oltre che darà diverse occasioni agli utenti che utilizzano il nostro scalo per spostarsi agevolmente”.

Durante l’estate l’Aeroporto d’Abruzzo avrà così fino a 38 voli al giorno tra arrivi e partenze, con picchi da 7mila passeggeri giornalieri.