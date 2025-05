Ryanair volerà tutto l’anno verso la Lapponia. La low cost ha esteso la rotta Milano-Rovaniemi, per consentire agli italiani di scoprire la destinazione e la magia del Circolo Polare Artico anche durante l’estate.

Sulla tratta il vettore garantisce due voli a settimana.

“Siamo entusiasti di operare per la prima volta la Milano-Rovaniemi anche durante la stagione estiva - commenta Dara Brady, cmo di Ryanair -. Con 2 voli a settimana, i passeggeri potranno vivere la magia della Lapponia oltre i mesi invernali, quando il celebre sole di mezzanotte illumina Rovaniemi con 24 ore di luce al giorno, creando lo scenario ideale per attività all’aperto sia di giorno che di notte in tutto il Circolo Polare Artico”.

“Siamo felici di accogliere i passeggeri Ryanair anche durante l’estate, per far vivere loro la magia della Lapponia finlandese, tra natura incontaminata e lo spettacolo unico del sole di mezzanotte”, aggiunge Petri Vuori, asenior vice president, sales and route development di Finavia