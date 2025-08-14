TTG Italia

Ryanair taglia
ancora
sulla Spagna

Nuovi tagli ai collegamenti in Spagna per Ryanair. La compagnia aerea ha anticipato l’intenzione di ridurre ulteriormente le operazioni sul Paese in vista della stagione invernale 2025/26.

Come riporta preferente.com il ceo della low cost, Eddie Wilson, in un’intervista con la Abc ha annunciato che eliminerà quasi un milione di posti negli scali iberici a basso traffico.

La decisione, afferma il manager, arriva dopo la decisione dell’Aena, l’ente spagnolo che gestisce gli scali, di aumentare le tariffe aeroportuali del 6,5%.

“Questo inverno - ha proseguito Wilson - apporteremo tagli significativi negli aeroporti regionali spagnoli, che probabilmente annunceremo a fine agosto o inizio settembre”,

Lo scontro sulle tasse

Secondo la compagnia aerea, attualmente gli aeroporti regionali spagnoli non sarebbero competitivi, proprio a causa dell’aumento delle tasse aeroportuali.

Il vettore non esclude l’ipotesi di abbandonare completamente alcuni aeroporti, come già fatto in passato con Valladolid e Jerez.

Ryanair ha anche lanciato la sua controproposta: le richieste della compagnia includono l’annullamento degli aumenti tariffari del 2024 oltre all’attuazione di riduzioni fino al 50% delle tariffe aeroportuali regionali per mantenere il traffico e del 100% se il traffico dovesse aumentare nel corso del 2025 e del 2026, con incentivi che si estendono per sette anni.

In alternativa, Ryanair propone di trasferire la gestione degli aeroporti meno redditizi alle comunità autonome.

I tagli si aggiungerebbero a quelli di quest’estate, quando Ryanair ha eliminato 800mila posti con una riduzione della capacità del 18% e il taglio di 12 rotte.

