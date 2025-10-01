Ryanair toglie un aereo su Roma nella programmazione invernale

Un aereo in meno basato sulla Capitale per la prossima stagione invernale e nessuna prospettiva di crescita su Fiumicino e Ciampino. Non ci sono buone notizie per Roma nell’ultima conferenza stampa di Ryanair, per la quale è sceso in Italia il ceo Michael O’Leary.

Dopo anni di crescita continua il vettore mette in pausa la progressione mandando un messaggio chiaro alle istituzioni: se non verranno tagliate le tasse, a partire dall’addizionale comunale, e su Ciampino non verrà tolto il limite ai voli, il numero di aerei (che da questo inverno passa da 17 a 16) potrebbe subire ulteriori riduzioni.

“Gli alti costi di accesso a Roma – ha spiegato il ceo -, inclusa la dannosa addizionale municipale, e gli aumenti delle tariffe aeroportuali ben superiori all’inflazione (+44% a Ciampino, +15% a Fiumicino), insieme al limite artificiale ai voli di Ciampino, hanno costretto Ryanair a ridurre di un aeromobile la flotta basata a Roma per l’inverno 2025, il che significa zero crescita del traffico a Roma in questo inverno”.