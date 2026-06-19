Ryanair: trovato l’accordo con O’Leary, resterà ceo fino al 2032

Michael O’Leary resterà alla guida di Ryanair per altri sei anni. Dopo mesi di trattative, la low cost irlandese ha reso noto di aver raggiunto un’intesa con il manager. Il Consiglio di amministrazione di Ryanair Holdings plc ha, infatti, sottoscritto l’estensione del contratto del ceo fino ad aprile 2032.

Il nuovo contratto di O’Leary include, fa sapere la low cost in una nota, “un modesto stipendio annuo e un bonus annuale limitato”.

Il ceo avrà diritto a una nuova opzione di acquisto una tantum su 10 milioni di azioni ordinarie. “A condizione che il manager resti alle dipendenze del Gruppo fino ad aprile 2032, tali opzioni saranno esercitabili a un prezzo di esercizio di 26,70 euro/65,00 dollari (pari al prezzo di mercato prevalente delle azioni a febbraio 2026, prima del recente calo del prezzo delle azioni dovuto alla guerra in Iran), ma solo se l’utile netto annuale di Ryanair crescerà oltre 4,0 miliardi di euro (ai fini della maturazione completa) oppure se il prezzo delle azioni ordinarie o degli ADR di Ryanair supererà rispettivamente 42 euro o 102 dollari per 28 giorni consecutivi, nel periodo fino al 31 marzo 2032”, precisa la compagnia.

Commentando l’accordo raggiunto con il ceo, il chairman di Ryanair, Stan McCarthy, ha dichiarato: “Come precedentemente annunciato, questa primavera il Consiglio di Amministrazione ha avviato negoziati con Michael O’Leary in merito al suo contratto. Sono lieto di comunicare che questo processo, che ha incluso un ampio coinvolgimento dei maggiori azionisti di Ryanair, si è concluso con successo con l’accordo di Michael a estendere la sua leadership del Gruppo Ryanair per i prossimi 6 anni, fino ad aprile 2032, a beneficio di tutti gli azionisti.”