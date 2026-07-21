Utili in calo del 34% per Ryanair nel primo trimestre del 2026. La compagnia aerea low cost irlandese ha giustificato il crollo a causa del conflitto in Medio Oriente, che ha fatto impennare i prezzi del carburante per aerei e ha influito negativamente sulle vendite dei biglietti.

L'utile al netto delle imposte è sceso infatti a 538 milioni di euro dagli 820 milioni registrati un anno prima. I ricavi sono infatti cresciuti dell'1% a 4,38 miliardi, ma i costi operativi sono aumentati dell'11% a 3,81 miliardi di euro, proprio a causa del prezzo del carburante per aerei non coperto.

“Recentemente – ha dichiarato in un comunicato la compagnia aerea - abbiamo esteso le nostre coperture sul carburante all'anno fiscale 2028, che è ora coperto al 15% a circa 85 dollari al barile”. Nonostante il calo degli utili, Ryanair conferma comunque le previsioni di traffico per l’anno in corso, che vedono una crescita del 4%, a 216 milioni di passeggeri, con un primo semestre a +6% e un secondo semestre a +2%. In Borsa il titolo ha comunque ceduto il 4,31%.