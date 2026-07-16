Ottanta milioni di posti in tutta Europa. Ryanair alza il velo su un operativo record per l’inverno 2026.
La low cost irlandese ha lanciato oggi il nuovo schedule, che prevede 140 nuove rotte, per un’offerta complessiva di 1.700 rotte in 35 Paesi.
L’operativo della winter, il più ricco di sempre, è già disponibile per la prenotazione tramite l’app e il sito web della compagnia aerea.
“L’operativo record per l’inverno 2026 - spiega in una nota il vettore - offre ai clienti una scelta ancora più ampia per le loro vacanze invernali, tra destinazioni al sole, mete per la settimana bianca, mercatini di Natale e city break, alle tariffe più basse d’Europa”.