Le stime degli analisti sono state superate: Ryanair ha chiuso il primo trimestre a giugno con un utile netto più che raddoppiato. La cifra totale è, infatti, pari a 820 milioni di euro che, rispetto ai 360 milioni di euro, segnano un incremento del 128%.

Positivo anche il dato relativo al traffico che, cresciuto del 4%, nel trimestre ha raggiunto i 58 milioni di passeggeri, con tariffe più elevate del 21%. Il rincaro, spiega Il Sole 24 Ore, ha compensato in parte il calo del 7% nell’anno passato, ma il vettore ha avvertito che, nel prossimo trimestre, i costi dei biglietti saranno più bassi.

La crescita del vettore è dovuta anche allo sblocco delle consegne dei Boeing, i cui ritardi lo scorso anno avevano penalizzato Ryanair. Solo nell’ultimo anno il vettore, la cui flotta ora conta 618 velivoli, ha ricevuto 25 nuovi B737-8200 con cui prevede di aumentare il traffico del 3% quest’anno, per arrivare a 206 milioni di passeggeri. In Borsa, intanto, il titolo Ryanair è in rialzo del 6%.