SAS: nuova rotta su Nuuk in Groenlandia nella summer 2025

SAS è pronta ad aprire, per l’estate 2025, un nuovo collegamento diretto fra Copenaghen e Nuuk in Groenlandia.

La nuova rotta seguirà l'apertura dell'aeroporto internazionale di Nuuk, prevista entro la fine dell'anno, e segna il ritorno di SAS in Groenlandia dopo oltre due decenni.

Attraverso il suo accordo commerciale con il partner Air Greenland, SAS collega la Groenlandia alla sua rete

“Siamo entusiasti di migliorare la connettività tra la Groenlandia, la Scandinavia e le destinazioni in tutto il mondo attraverso la nostra alleanza SkyTeam - dice Anko van der Werff, presidente e ceo di SAS -. Questa nuova rotta soddisfa la crescente domanda di esperienze di viaggio uniche e avventurose, rafforzando al contempo la posizione di Copenaghen come hub chiave per i collegamenti scandinavi”.

Operativa durante la stagione estiva, la nuova rotta metterà in risalto l'attrattività di Nuuk come una delle destinazioni turistiche più incontaminate e uniche al mondo. La Groenlandia è stata, infatti, recentemente nominata dal National Geographic come uno dei 25 posti migliori in cui viaggiare nel 2025.