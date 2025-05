Sas potenzia lo schedule invernale: voli su Venezia e Napoli da Copenhagen

Sas si prepara a un forte investimento per la prossima stagione invernale su Copenhagen con il lancio di sei nuove rotte e soprattutto la prosecuzione nella winter di 22 collegamenti sinora esclusivamente estivi. E tra questi ultimi ci sono anche i voli su Napoli e Venezia, che avranno rispettivamente due e quattro frequenze settimanali.

Non è invece presente la Penisola per quanto riguarda le new entry assolute del network danese. Dalla capitale partiranno infatti le rotte per Vienna, Tel Aviv, Marrakech, Madeira, Fuerteventura e Kittila. In totale l’incremento della capacità rispetto all’inverno precedente sarà del 40%.

“Con queste nuove destinazioni per la stagione invernale, offriremo ai nostri clienti ancora più opportunità di esplorare e godere di esperienze uniche - dice Henrik Winell, vice presidente network di Sas -. Con una rete ampliata e una maggiore capacità di posti, la connettività in tutta la Scandinavia sarà notevolmente migliorata, garantendo maggiore flessibilità, comodità e più opzioni per i viaggiatori per raggiungere le loro località preferite”.