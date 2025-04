Scandinavian Airlines annuncia una nuova business class europea, in risposta alla crescente domanda di servizi premium da parte dei clienti. Questa nuova offerta garantisce un prodotto di business class chiaro e riconoscibile, offrendo un’esperienza di livello superiore, su misura per i clienti che cercano comfort e flessibilità.

La nuova business class europea di Sas rafforza la posizione competitiva della compagnia aerea e migliora l’esperienza di viaggio del cliente. Mira ad attrarre ancora più viaggiatori premium regionali e internazionali, rafforzando la posizione di Sas nel segmento premium. Il lancio supporta la strategia a lungo termine della compagnia e rafforza il ruolo di Copenaghen come hub globale per la connettività scandinava ed europea, semplificando al contempo i collegamenti e offrendo un’esperienza più coerente ai passeggeri che viaggiano con diverse compagnie aeree dell’alleanza.

“Molti dei nostri viaggiatori attenti al comfort e alla qualità si aspettano una business class europea chiaramente definita e in linea con gli standard internazionali - afferma Paul Verhagen, chief commercial officer di Sas -. Sebbene Sas Plus abbia offerto un’esperienza migliorata, non ha ricevuto il riconoscimento e la chiarezza che i viaggiatori cercano. Con la reintroduzione della business class europea, ci assicuriamo che Sas offra l’esperienza premium di una delle principali compagnie aeree europee”.

La business class sarà disponibile su tutti i voli internazionali europei, compresi quelli all’interno della Scandinavia, con vendite a partire dal 6 maggio.