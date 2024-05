Sata Azores Airlines scalda i motori. Il 5 giugno è confermato il primo volo di collegamento fra Milano Malpensa e Ponta Delgada, capitale della Regione autonoma delle Azzorre, con l’obiettivo di fare delle nove isole atlantiche anche uno strategico stop-over per gli Stati Uniti.

“La domanda degli italiani per la destinazione è una delle più alte in Europa - hanno spiegato Elena Negri e Francesca Biassoni, rappresentanti della compagnia in Italia attraverso Aviareps - tant’è che per la stagione estiva prevediamo già voli al completo, tenuto conto che il programma speciale stop-over permette di trascorrere sino a sette giorni sulle isole di São Miguel o Terceira benché diretti o di ritorno dagli Usa”.

Le cifre

Nel 2023 Visit Portugal ha registrato nelle strutture locali d’accoglienza ben 26mila arrivi tricolori per un totale di 72mila pernottamenti, ma anche il 2024 sta collezionando record grazie alla disponibilità dell’Azores Air Pass: solo ad aprile gli arrivi complessivi sono stati quasi 183mila (di cui circa 22.800 internazionali, +24,3%), con un incremento del 3,5% sull’analogo mese dell’annata precedente e rilevando una forte propensione a spingersi nelle isole interne (+22% per la vulcanica Pico, +13% per la più calda Santa Maria), oltre che sulla comoda rotta per Boston. Il volo sarà operativo da Malpensa ogni mercoledì e venerdì sino al 27 settembre, ma è allo studio il prolungamento del servizio anche in inverno grazie a un network di ormai 80 destinazioni fra Usa, Canada ed Europa.