Sata Azores Airlines, nuovo volo da Milano

Negli Stati Uniti via Azzorre. Il nuovo volo Milano Malpensa-Ponta Delgada, operato due volte la settimana dal 5 giugno al 27 settembre da Sata Azores Airlines, apre al mercato italiano una rotta alternativa per raggiungere il Nord America, godendo al contempo della possibilità di visitare la “miglior destinazione avventurosa d’Europa 2024” (114mila passeggeri internazionali a febbraio, +9,9% sul corrispettivo 2023).

Vincitore per la quarta volta negli ultimi cinque anni del World Travel Awards, l’arcipelago atlantico unisce infatti il vantaggio logistico di uno scalo meno affollato per raggiungere il Nuovo Mondo, ma anche l’eccezionalità di un viaggio in una delle aree più intonse a livello naturalistico.

“Abbiamo alte aspettative su questa rotta - ammette Teresa Gonçalves, ceo di Sata Azores Airlines (dallo scorso gennaio rappresentata in Italia, Spagna e Germania da Aviareps) - dal momento che ne stiamo studiando le potenzialità di traffico già da tempo, grazie ai rapporti sempre più stretti con gli Usa”. Il programma Stopover consente trascorrere sino a sette giorni nell’arcipelago, sfruttando sia il collegamento Porta Delgada-Faro, sia la fitta rete sentieristica delle nove isole atlantiche, regno dell’hiking vulcanico e del cicloturismo. “I turisti identificano ormai la nostra compagnia con la destinazione - aggiunge Gonçalves -, ma le Azzorre sono ora scelte per raggiungere pure Capo Verde e l’arcipelago di Madeira”.