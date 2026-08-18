Prosegue l’attività eruttiva dell’Etna e, insieme ad essa, le limitazioni alle operazioni dell’aeroporto di Catania.
Con l’ultimo aggiornamento di questa mattina, martedì 18 agosto, lo scalo informa che la chiusura degli spazi corrispondenti al settore B1 è stata prorogata.
“Sono ripristinate le attività di volo in arrivo pari a 12 aerei ogni ora fino alle 18.00 di oggi”, precisa lo scalo. Invece non sono previste restrizioni per i voli in partenza.
Come già nell’ultima settimana, agginge la comunicazione dello scalo, “i passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree”.