Un passivo da 4,8 milioni di euro, sommando i 3,5 del 2023 agli 1,3 del 2022, e la necessità di una ricapitalizzazione. Questi i temi che saranno al centro del consiglio di amministrazione di Aeroporto di Genova, che si riunisce oggi.

“Il nodo principale da risolvere - dichiara il nuovo presidente Enrico Musso - è il bilancio; ci sono soluzioni tecniche percorribili e altre che dovremo valutare. Non è chiarissimo quali azioni siano possibili a norma di legge”.

Passivo da spalmare

Il che significa, secondo RaiNews.it, che si dovrà cercare di capire se e quanto sarà possibile spalmare il passivo in più anni o se sarà necessario sborsare subito quasi 5 milioni di euro.

Immediatamente dopo occorrerà dar seguito al progetto di privatizzazione: “Abbiamo un aeroporto dalle grandi potenzialità e sul quale sono stati fatti ingenti investimenti - spiega Musso -, non possiamo rischiare di svenderlo”. La concessione di Enac, in scadenza nel 2029, è un tema di cui si dovrà tener conto e, per rendere l’ingresso più appetibile ai privati, c’è anche l’ipotesi di anticipare la gara per la concessione con Enac, in modo che un eventuale socio di mestiere possa avere di fronte a sé una concessione a lungo termine su cui programmare il proprio investimento.

Intanto i numeri dei passeggeri sono al rialzo: il mese di maggio si è concluso con un incremento dell’8% sullo stesso mese del 2023, giugno ha fatto segnare un più 6%, luglio un più 10% e agosto addirittura un incremento di 11,5 punti percentuali.