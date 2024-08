Un’estate quanto mai trafficata per il porto di Genova. Lo raccontano, in prima battuta, i dati di agosto secondo i quali si sono registrati 700mila passeggeri di cui 105mila croceristi e 600mila in transito sui traghetti. Secondo quanto dichiarato dalle stime di Stazioni Marittime. Bene anche giugno e luglio, rispettivamente con 300mila e 500mila passeggeri, con un totale - da inizio anno al 31 luglio - di 1,2 milioni di viaggiatori.

Guardando nel dettaglio, emerge come nella prima metà di agosto i crocieristi giunti a bordo di Msc Crociere o di Costa siano stati prevalentemente francesi, spagnoli, tedeschi e italiani.

“La Liguria si conferma una destinazione strategica - spiega Luigi Stefanelli, associate vice president per la Regione Sud Europa di Costa Crociere su genova.repubblica.it -. A Genova abbiamo in programma quasi 50 scali con Costa Smeralda, con un incremento di oltre il 30% rispetto allo scorso anno”.

Notevole è anche il numero di traghetti in partenza che giornalmente oscillano tra i 9 e i 12, con picchi fino a 14.

Stando a queste cifre, entro fine mese, si dovrebbero sfiorare gli 1,8 milioni di passeggeri complessivi nei primi otto mesi del 2024. “C’è una traslazione in avanti del movimento - conclude Alberto Minoia, a.d. di Stazioni Marittime -. In questa stagione le partenze hanno superato i rientri anche nella prima e seconda settimana di agosto. Fino a Ferragosto gli imbarchi da Genova superavano il 50%, dall’ultimo fine settimana le persone stanno progressivamente cominciando a rientrare con un’onda più lunga rispetto al passato”.