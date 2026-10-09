Milano è la città che sta trasformando il suo incoming turistico, rafforzando l’immagine di città da “city break”, e questo determina un bisogno di infrastrutture a livello aeroportuale. È il pensiero di Aldo Schmid, aviation business development director di Sea, intervistato da TTG Italia. “L’Italia sta crescendo molto bene – ha dichiarato -. Lo vediamo dall’interesse delle compagnie aeree. Siamo alla fine della stagione estiva e Milano ha visto una crescita superiore alla media”.

Secondo Schmid, l’Italia sta vedendo crescere un traffico leisure di qualità, una tendenza che si accentua particolarmente nel capoluogo lombardo. “Milano si inserisce pienamente in questo trend, creando un contesto con un cuore vocato al business, e che resta, ma si affianca a un’apertura al leisure, fatta di cultura e shopping. È considerata dagli americani come una città glamour”, ha fatto notare Schmid.

Un cambiamento che, inevitabilmente, deve trovare un’offerta adeguata. “In tutta Italia bisogna cogliere a pieno questa opportunità e restare al passo con la domanda, ma per farlo servono migliori infrastrutture aeroportuali e più collegamenti con le città. Bisogna essere lungimiranti, perché i tempi sono lunghi”, ha aggiunto Schmid.

Sono stati 15 i nuovi voli lungo raggio attivati negli ultimi 2 anni a Malpensa, tra questi tanti Stati Uniti con American Airlines o JetBlue, che ha scelto Milano come primo scalo europeo. Anche tanta Asia tra le novità, con Seoul e Asiana, o il doppio aeroporto di Pechino con Air China, e da poco anche il Messico con Aeroméxico. “I lavori del nostro masterplan vanno avanti. Bisognerà migliorare la ferrovia, almeno con più frequenze. Miglioreremo l’esperienza del passeggero, perché un aeroporto come Malpensa non si ferma mai”, ha concluso Schmid.