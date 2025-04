Non c’è solo lo sciopero di 24 ore che, il 19 aprile, coinvolgerà tutti gli scali italiani. I controllori del traffico aereo, infatti, sono in agitazione in diversi Paesi d’Europa, con astensioni dal lavoro che, nelle prossime due settimane, interesseranno anche la Francia e alcune parti della Spagna, con ulteriori possibili disagi in Germania e Belgio.

Le date chiave da tenere d’occhio, spiega TravelDailyNews, sono per la Francia lo sciopero nazionale dei controllori del traffico aereo previsto per il 18-19 aprile e il 25 aprile, con possibili proroghe. In Italia, appunto, c’è lo sciopero nazionale di 24 ore previsto per il 19 aprile. In Spagna, invece, sono previste astensioni dal lavoro dei controllori del traffico aereo a rotazione a Madrid e Barcellona dal 20 al 30 aprile. Infine in Germania e Belgio ci sono azioni sindacali in fase di discussione; non sono ancora state confermate date, ma sono possibili interruzioni con breve preavviso.

“È probabile - dichiara Jessie Chambers, Senior Travel Advisor di Global Work & Travel - che si verifichi un effetto a catena su gran parte dello spazio aereo europeo: anche i voli che non atterrano in quei Paesi potrebbero infatti subire ritardi a causa di deviazioni e congestione del traffico”.

I consigli ai viaggiatori sono di ricontrollate lo stato del volo prima di dirigersi in aeroporto, di calcolare più tempo per le coincidenze e di valutare un’assicurazione di viaggio con copertura in caso di disagi. Chambers consiglia inoltre di scaricare l’app della propria compagnia aerea per ricevere avvisi in tempo reale, evitare - ove sia possibile - scali dalle tempistiche ridotte e mettere sempre nel bagaglio a mano gli oggetti essenziali in caso di lunghi ritardi.