Ancora un mese ‘a ostacoli’ per i viaggiatori. Gli scioperi continuano a rendere difficili gli spostamenti e aprile si presenta già con diverse date da segnare sul calendario per evitare disagi.

Si inizia mercoledì 9, quando incroceranno le braccia per 4 ore (dalle 10.30 alle 14.30) i lavoratori comparto aereo, aeroportuale e indotto aeroporti, oltre agli assistenti di volo della società easyJet airlines limited e al personale autisti sea aeroporti di Milano Linate e Malpensa.

Venerdì 11 a creare disagi sarà lo sciopero generale dei settori pubblici e privati indetto da Si-Cobas, della durata di 24 ore.

Sempre venerdì 11, per un’astensione indetta da Usb lavoro privato, il personale imprese comparto ferroviario sciopererà per 23 ore (dalle 3 dell’11 alle 2 del 12 aprile) per quanto riguarda il settore ferroviario e trasporto merci su rotaia e per tutto l’11/04 per il settore tpl su rotaia.

Ancora per venerdì 11, l’assemblea nazionale Pdm/Pdb ha indetto dalle 3 dell’11 aprile alle 2 del 12 aprile una protesta per il personale di macchia e di bordo del gruppo Fsi.

Si prosegue il 13 aprile, con il personale marittimo di Gnv che protesterà dalle 20 di domenica alle 19.59 del 14 aprile.

Si chiude il 26 aprile, sabato, con il personale delle aziende di trasporto pubblico locale che si asterrà dal lavoro per 4 ore con modalità territoriali a causa di una protesta indetta da Faisa-Confail.