Sciopero easyJet a Ferragosto: cosa fare in caso di cancellazione

Uno sciopero aereo in uno dei periodi più gettonati per viaggiare. Il personale easyJet del Portogallo incrocerà le braccia per gran parte del weekend di Ferragosto, dal 15 al 17 agosto. Al momento sono oltre 200 i voli cancellati e sono previsti disagi anche al di fuori del Paese iberico.

Come riporta corriere.it, tramite il sito e l’app del vettore sono state date le indicazioni su cosa fare in caso di cancellazione.

Sul sito e la app di easyJet è indicato cosa fare in caso di cancellazione del proprio volo, scegliendo tra diverse opzioni. È possibile passare a un altro volo gratuitamente: su “Gestisci le tue prenotazioni” si può prenotare un posto sul primo disponibile. Se il volo è stato cancellato e il primo volo disponibile è programmato per il giorno successivo, l’azienda pagherà il pernottamento in un albergo.

Ma sarà possibile anche scegliere di ottenere un voucher (della validità di 12 mesi) per l’intero valore della prenotazione oppure richiedere il rimborso, che sarà versato entro 7 giorni.