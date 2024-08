Lo sciopero in Portogallo dei dipendenti di easyJet porterà a ritardi e cancellazioni per le partenze anche al di fuori del Paese.

Ad annunciarlo, come ripreso da corriere.it. è la stessa compagnia aerea, che mette in allerta i viaggiatori per i tre giorni di agitazione che prenderanno il via il 15 agosto per concludersi il 17.

Allo stato attuale delle cose sarebbero già 232 i voli cancellati a causa della mobilitazione, su un totale di 1.138 collegamenti programmati in Portogallo. Sono tuttavia state predisposte delle fasce di garanzia per le mete più gettonate dai portoghesi come Londra, Ginevra, Lussemburgo e l’Isola di Madeira.