easyJet ha dichiarato di aver registrato ottime performance nei mesi di aprile, maggio e giugno e ha rivelato di aver venduto quasi il 70% dei voli estivi.

Nel terzo trimestre, l’utile ante imposte ha raggiunto i 236 milioni di sterline, mettendo a segno un aumento di 33 milioni di sterline rispetto all’anno precedente. easyJet Holidays ha contribuito con 73 milioni di sterline, con un aumento di 24 milioni di sterline.

Durante il trimestre, easyJet ha offerto 28,1 milioni di posti, con un aumento del 7% su base annua. Il load factor è rimasto statico al 90%, in aumento al 92% a giugno. Il numero di passeggeri è aumentato da 23,5 milioni a 25,3 milioni. Il risultato arriva nonostante la Pasqua sia caduta nel trimestre precedente, che includeva marzo. I ricavi da ancillary sono aumentati dell’11% su base annua a 693 sterline.

I ricavi totali per posto sono aumentati dell’1% su base annua a 81,61 sterline. I ricavi dal lato dei pacchetti vacanza sono aumentati del 42% a 336 milioni di sterline.

I risultati arrivano nonostante l’aumento dei costi, con il carburante in incremento del 7%. In un intervento riportato da TTG Media, l’amministratore delegato di easyJet, Johan Lundgren, ha dichiarato che il gruppo è “sulla buona strada per registrare un’altra estate da record. La nostra performance positiva in questo trimestre è stata guidata da un maggior numero di clienti che hanno scelto easyJet per la fitta rete di destinazioni e il rapporto qualità-prezzo”.

Guardando al futuro, il numero uno di easyJet ha dichiarato che le prenotazioni per luglio, agosto e settembre “continuano a crescere, con il 69% già venduto” con una capacità in aumento del 7%.

“Ciò significa che la compagnia ha attualmente venduto 1,5 milioni di posti in più per l’alta stagione estiva rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, con un rendimento totale sostanzialmente invariato anno su anno”.

Infine, in ottobre, novembre e dicembre 2024 – il primo trimestre del nuovo anno finanziario del vettore - è stato già venduto il 20% dell’offerta, in aumento di due punti percentuali rispetto allo scorso anno, con una capacità aumentata del 5%.