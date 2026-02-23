In vista dello sciopero del prossimo giovedì, 26 febbraio, che coinvolge piloti, personale di bordo e personale di terra, Ita Airways ha deciso di cancellare il 55% per cento del proprio operativo, con possibili ripercussioni anche nelle ore prima e dopo lo stop di 24 ore.

“Ita Airways invita tutti i viaggiatori che hanno acquistato un biglietto per la giornata dello sciopero, a verificare lo stato del proprio volo, prima di recarsi in aeroporto, sul sito ita-airways.com , nella sezione Info Voli , oppure contattando l’agenzia di viaggio presso cui hanno acquistato il biglietto – spiega la compagnia in una nota -. I passeggeri che hanno acquistato un biglietto Ita Airways per viaggiare il 26 febbraio, in caso di cancellazione o di modifica dell'orario del proprio volo, potranno cambiare la prenotazione senza alcuna penale o chiedere il rimborso del biglietto entro e non oltre l'8 marzo”.

L’elenco completo dei voli cancellati è disponibile sul sito del vettore a questo link.