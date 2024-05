SEA Prime lancia una serie di novità per il futuro. Prima fra tutte, l’espansione del terminal Linate Prime entro il 2026, in tempo per accogliere l’incremento dei flussi previsti per le Olimpiadi invernali Milano-Cortina.

L'obiettivo primario dell'intervento è l’incremento delle lounge e delle aree di servizio ai passeggeri. Incorporando l'hangar adiacente, la superficie complessiva del terminal di Linate Prime sarà aumentata di circa 2.000 metri quadrati, di cui 400 metri quadrati destinati a locali tecnici e magazzini necessari alle operazioni di scalo. Contemporaneamente, sono previsti una revisione e un ampliamento funzionale, oltre a un restyling delle facciate sia lato terra che lato aria.

L'ampliamento rappresenta un'opportunità per dotare l’area di una nuova identità che rispecchi il servizio offerto: iconica e rispettosa del paesaggio circostante.

Inoltre, SEA Prime lancerà il primo programma di contributi SAF per Business &General Aviation nel 2024, rivolto agli operatori della business aviation che fanno rifornimento negli aeroporti di Linate e Malpensa Prime, dove è stata confermata la disponibilità di SAF “drop in”. Il programma sarà lanciato nel 2024 e prevederà un contributo di 1.000 euro per ogni tonnellata di SAF puro certificato.

“SEA Prime è costantemente impegnata a soddisfare la crescente domanda di servizi e infrastrutture per la business aviation a Milano: l'obiettivo principale dell'espansione del terminal è quello di creare un terminal moderno e sostenibile nel rispetto dell'ambiente circostante, incarnando principi di responsabilità ambientale e innovazione – spiega il ceo Chiara Dorigotti -. Il nuovo programma di contributi SAF, il primo del genere in Europa, rappresenta inoltre un sostegno tangibile al percorso di decarbonizzazione del settore”.