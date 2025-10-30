Si apre l’era dei voli low cost a Capo Verde con easyJet da Malpensa

Anche Capo Verde entra nel mondo dei collegamenti low cost grazie a easyJet. E’ infatti decollato ieri il primo volo tra Milano Malpensa e l’Isola di Sal, che saranno collegate due volte alla settimana (mercoledì e sabato), aprendo nuove prospettive per il turismo nell’area.

“Con questa nuova rotta – spiega la compagnia in una nota -, easyJet rafforza ulteriormente la propria offerta internazionale, rispondendo alla crescente domanda di collegamenti diretti tra l’Italia e le destinazioni leisure. Il volo per l’Isola di Sal rappresenta infatti l’unico collegamento diretto tra Milano Malpensa e Capo Verde, offrendo ai viaggiatori italiani un accesso privilegiato a una delle mete più affascinanti dell’Atlantico a prezzi vantaggiosi”.

La nuova rotta per Capo Verde è una delle quattro nuove destinazioni introdotte da easyJet per la stagione invernale 2025 da Milano Malpensa, insieme a Luxor, Strasburgo e Siviglia. Grazie a queste aggiunte, easyJet porta a 52 il numero totale di destinazioni raggiungibili dagli scali milanesi.