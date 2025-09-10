Tornano i voli in quinta libertà tra Milano Malpensa e Barcellona operati da Singapore Airlines. A partire da oggi il collegamento verrà effettuato tre volte alla settimana utilizzando un A350-900, configurato in tre classi di viaggio: Business Class, Premium Economy Class ed Economy Class.
“La ripresa della rotta Milano–Barcellona rappresenta un tassello importante nella nostra strategia di rafforzamento del network europeo – sottolinea Aswin k, general manager del vettore in Italia -. Questa tratta collega due città dinamiche e complementari, e riflette il nostro impegno a investire nei mercati chiave del nostro network”.
Tra i plus i passeggeri potranno avere il Wi-Fi gratuito e illimitato, il sistema di intrattenimento KrisWorld, e un servizio di bordo premium.