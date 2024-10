Si focalizza sulle nuove soluzioni digitali di vendita al dettaglio per i passeggeri l’intesa stipulata da Sita, fornitore di tecnologia per il trasporto aereo, con Accelya, fornitore di software per l’industria dell’aviazione. La partnership consentirà alle compagnie aeree di migrare verso un moderno sistema di vendita al dettaglio ai passeggeri, che comprenderà anche una soluzione aeroportuale contactless basata sul riconoscimento biometrico, migliorando l’efficienza operativa e riducendo i costi.

“L’aumento delle aspettative digitali tra i passeggeri, insieme alla richiesta di esperienze di viaggio più personalizzate, dimostra la necessità di sistemi moderni, agili e integrati - sostiene Nathalie Altwegg, senior vice president della Airports Business Unit di Sita -. Questa partnership con Accelya segna un traguardo significativo nel nostro impegno a guidare la trasformazione digitale della vendita al dettaglio nel settore dell’aviazione. Integrando le tecnologie, diamo alle compagnie aeree la possibilità di offrire ai passeggeri un’esperienza di viaggio più personalizzata e fluida, stabilendo nuovi standard su come servire i clienti e gestire le loro operazioni”.

La partnership si concentrerà sull’integrazione dei sistemi commerciali di Accelya con i touchpoint aeroportuali di Sita per la gestione dei passeggeri dentro e fuori dall’aeroporto.