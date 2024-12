Sita diventerà uno dei Sistemi Aeroportuali Specializzati (Sas) per l’edificio principale del Red Sea International Airport (Rsi) in Arabia Saudita, l’aeroporto sviluppato da Red Sea Global che, entro il 2030, si stima servirà un milione di passeggeri all’anno, con una capacità di picco di 900 passeggeri all’ora. Questo il frutto della partnership siglata tra lo scalo e il fornitore di tecnologia per il trasporto aereo.

“In quanto punto d’accesso privilegiato per il Mar Rosso - spiega Andrew Tyler Smith, chief guest experience officer del Red Sea International Airport - il nostro obiettivo è di integrare soluzioni tecnologiche all’avanguardia che ci renderanno una struttura leader a livello mondiale. Vogliamo non solo migliorare l’esperienza degli ospiti fin dal momento dell’atterraggio, ma anche reiterare fermamente il nostro impegno per la sostenibilità. Sfruttando le innovazioni più avanzate vogliamo dimostrare la nostra dedizione alla gestione dell’ambiente e alle pratiche sostenibili”.

Le soluzioni intelligenti

Nell’ambito della partnership Sita fornirà all’aeroporto soluzioni intelligenti come Sita Flex e il sistema di controllo delle partenze Sita Maestro che, insieme, automatizzeranno i processi di check-in e di partenza e consentiranno ai passeggeri di utilizzare il proprio cellulare come telecomando per il viaggio.

Sita Bag Manager, invece, garantirà una riconciliazione dei bagagli avanzata tracciando in tempo reale ogni borsa e valigia caricata su un aereo. “La nostra suite di soluzioni - commenta Selim Bouri, Middle East & Africa President di Sita - garantirà operazioni senza intoppi per i team dell’aeroporto, migliorando al contempo l’esperienza dei passeggeri in ogni fase del processo”.

L’aeroporto potrà inoltre sfruttare la potenza dei dati raccolti per monitorare e riallocare rapidamente le risorse dove sono più necessarie grazie a una suite di soluzioni per la gestione degli aeroporti, mentre gli Information Display System di Sita terranno i passeggeri informati con aggiornamenti sui voli al minuto.