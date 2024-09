SKY express, accordo di interlinea con Ita Airways

Si accorciano le distanze tra Italia e Grecia. SKY express ha siglato un accordo di interlinea con Ita Airways, che consentirà di rafforzare le connessioni tra i due Paesi e ai due vettori di estndere i rispettivi network internazionali.

“La nostra partnership con Ita Airways - spiega in una nota Gerasimos Skaltsas, chief commercial officer of SKY express - migliora ulteriormente le opzioni che offriamo ai nostri passeggeri dalla Grecia e da Cipro per viaggiare verso destinazioni in Italia e, allo stesso tempo, sfruttare la connettività della rete verso destinazioni internazionali. Allo stesso modo, i passeggeri da tutto il mondo hanno l’opportunità di viaggiare verso una qualsiasi delle 33 destinazioni che operiamo in Grecia”.

Per Cesare Autera, vp Alliances & Partnerships di Ita Airways “questa collaborazione rappresenta un altro passo avanti nella strategia di espansione, migliorando la connettività per i nostri passeggeri che viaggiano tra Italia e Grecia. Inoltre - aggiunge -, facilita i collegamenti dal nostro hub di Roma Fiumicino verso numerose destinazioni in Italia, in Europa e oltre, rafforzando ulteriormente i legami economici e commerciali tra i nostri due Paesi”.