Smartwings: Calabria e Repubblica Ceca più vicine in estate

Smartwings rafforza la sua presenza in Calabria: per la stagione estiva 2025, sarà attivo il volo diretto Lamezia Terme – Praga, con una programmazione giornaliera articolata su più frequenze settimanali.

Il volo sarà operato il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e domenica con partenza alle 14.55 da Lamezia per Praga, mentre il mercoledì e il sabato la partenza sarà in orario serale, alle 21.45. Il ritorno da Praga vedrà la partenza alle 11.40 il lunedì, martedì, giovedì, venerdì e la domenica, mentre alle 18.45 il mercoledì e il sabato.

A completare l’offerta, Smartwings attiverà anche voli charter da Lamezia Terme verso Brno, Pardubice e Ostrava, potenziando così i flussi turistici incoming e outgoing tra Italia e Repubblica Ceca.

“Apprezziamo le scelte di Smartwings - sottolinea Lubos Rosenberg, direttore di Czech Tourism Italia - che conducono direttamente nelle diverse anime del nostro Paese. Jolly valido in ogni stagione, Praga anche in estate offre scorci unici e si conferma soprattutto porta di accesso alle tante sorprese storiche, naturalistiche ed enogastronomiche della Boemia. Tra queste sicuramente Pardubice, mentre Brno e Ostrava svelano invece la cosiddetta altra Cechia, con paesaggi diversissimi, un patrimonio e delle vibrazioni artistiche moderne, un mix unico di antico e futurista”.

“Siamo felici di offrire al canale trade una programmazione estiva ben strutturata, con frequenze che rispondono perfettamente alla domanda. I voli per Praga – e i charter verso le altre città ceche – sono pensati per facilitare il lavoro degli agenti di viaggi, con il nostro supporto commerciale sempre attivo e dedicato” ha dichiarato Christian Ceravolo, sales executive di Spazio Srl, che rappresenta Smartwings come agente generale in Italia.