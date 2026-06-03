Durante l’alta stagione estiva non ci saranno problemi di carburante e tutti i voli in programma saranno operati regolarmente. Arriva anche la rassicurazione da parte del Gruppo Air France-Klm in merito alle disponibilità di scorte per i mesi di luglio e agosto, i più trafficati dell’anno per tutto il trasporto aereo.

“Monitoriamo costantemente la disponibilità di carburante nelle destinazioni che serviamo e, come evidenziato nelle ultime settimane dai governi francese e olandese, tutti gli indicatori sono positivi per l’alta stagione dei viaggi di luglio e agosto”, ha sottolineato il ceo del gruppo Benjamin Smith.

Scongiurati dunque i timori circolati durante la primavera. “Durante questo periodo, le nostre compagnie opereranno quasi 2.200 voli giornalieri verso oltre 320 destinazioni in tutto il mondo. I nostri team sono pienamente mobilitati per accogliere i nostri clienti, che hanno già viaggiato in gran numero durante i periodi festivi di maggio in Francia e nei Paesi Bassi”, ha concluso il ceo.