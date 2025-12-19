La grande corsa ai voli transatlantici da parte delle compagnie Usa coinvolge un nuovo soggetto. Ma in questo caso non si tratta di una programmazione con voli propri, ma di un accordo di collaborazione di altissimo livello che vede coinvolti la principale low cost americana, Southwest, e Turkish Airlines.

Secondo quanto riportato da Simpleflying, Southwest ha annunciato una collaborazione con Turkish Airlines, che collegherà i voli negli Stati Uniti al servizio transatlantico della compagnia aerea turca tramite la sua estesa rete hub-and-spoke con base all'Aeroporto di Istanbul. Il piano al momento è consentire ai viaggiatori di acquistare itinerari unici attraverso entrambe le reti.

Per Southwest Airlines, questa mossa amplia significativamente la portata della compagnia aerea mantenendo però la flotta e il modello operativo concentrati principalmente sui servizi Boeing 737. Per Turkish Airlines, aggiunge traffico interno che alimenta aeroporti condivisi e contribuisce a riempire i posti a sedere e a espandere la distribuzione complessiva. In definitiva, si tratta di un passo volto a costruire il marchio che comporta un rischio di capitale complessivo estremamente limitato.

La collaborazione prenderà il via già dall’inizio del 2026, probabilmente da gennaio.