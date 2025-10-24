Dopo aver già modificato il proprio modello di business quest'anno con l'introduzione di tariffe per i bagagli e posti a sedere assegnati, Southwest Airlines guarda avanti con ambizioni ancora maggiori. L'amministratore delegato, Bob Jordan, ha annunciato giovedì durante la call sugli utili del terzo trimestre che la compagnia sta attivamente sviluppando una strategia che potrebbe includere l'introduzione di lounge aeroportuali, voli lungo raggio e posti premium, come si legge su TravelWeekly.

Queste mosse segnerebbero una rottura decisiva con la tradizionale immagine low-cost di Southwest, puntando a un'offerta più completa e redditizia. “Spero di poter presentare parti di questa strategia all’inizio del 2026 - ha dichiarato Jordan, specificando che la compagnia sta già studiando - cosa vorrebbero i nostri clienti in una lounge e dove queste lounge sarebbero situate”.

La spinta verso l'innovazione è soprattutto economica. Jordan ha sottolineato come le nuove offerte, come posti premium e lounge, aumenterebbero l'attrattiva del programma fedeltà Rapid Rewards e delle carte di credito co-branded, migliorandone significativamente il potenziale di ricavo.

Intanto, la compagnia chiude il terzo trimestre con risultati alternanti. Le entrate operative si attestano a 6,95 miliardi di dollari, in crescita dell'1% rispetto all'anno precedente e superiori alle previsioni degli analisti. Tuttavia, l'utile netto del trimestre è sceso a 54 milioni di dollari, in calo rispetto ai 67 milioni registrati nello stesso periodo dell'anno scorso. Nonostante il calo dell'utile netto, l'attenzione del mercato è tutta proiettata sulla massiccia trasformazione in corso.