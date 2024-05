Maxi-multa in Spagna per le low cost. Il Ministero dei Diritti sociali ha comminato a easyJet, Ryanair, Volotea e Vueling una sanzione di oltre 150 milioni di euro per i costi aggiuntivi imposti ai passeggeri per i bagagli a mano e la scelta di posti vicini nel caso di viaggi in compagnia di minori o passeggeri affetti da disabilità.

La multa arriva dopo un esporto presentato dall’associazione FACUA-Consumidores en Acción.

Per Consumo y Agenda 2030, organismo per la tutela dei consumatori del Ministero dei Diritti sociali spagnolo che ha disposto la pena, le fee aggiuntive sono “pratiche abusive”.

Alla sanzione, riporta Hosteltur, sono state allegate altre due multe per infrazioni. Tra queste il divieto di pagamento in contanti per l’acquisto di biglietti negli aeroporti e la “mancanza di trasparenza nelle informazioni contrattuali” sui prezzi.