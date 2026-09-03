Spagna, nessun accordo tra Airbus e sindacati: continuano gli scioperi

Si chiude senza un’intesa il tavolo negoziale tra Airbus e i sindacati CGT, ÚTIL e UGT, promotori dello sciopero proclamato a tempo indeterminato negli stabilimenti spagnoli del costruttore. L’azienda ha confermato oggi la conclusione della mediazione, dopo che circa mille lavoratori (su 1.400 dipendenti) hanno votato lunedì per la prosecuzione della mobilitazione.

Secondo quanto riporta Hosteltur, i vertici di Airbus sostengono di aver presentato una proposta “equilibrata ed equa” per migliorare le condizioni di lavoro dei dipendenti.

Sul mancato accordo si è espresso anche il Governo spagnolo. Il Segretario di Stato per l’Industria, Jordi García Brustenga, ha dichiarato che l’Esecutivo potrebbe intervenire qualora le parti non riescano a trovare un’intesa.

Intanto la mobilitazione prosegue. La CGT ha annunciato per sabato 12 settembre una nuova manifestazione che dallo stabilimento Airbus di Getafe, nell’area di Madrid, raggiungerà la sede del Ministero dell’Industria con l’obiettivo di chiedere la riapertura del confronto e un nuovo accordo con il costruttore aeronautico.