Fallisce la ricerca di sostituti per Ryanair negli aeroporti regionali Spagnoli dopo il disimpegno della low cost su alcune rotte.

Come riporta preferente.com Aena non è riuscita a trovare vettori che prendessero il posto della compagnia irlandese. Secondo i dati dell’associazione degli scali, i terminal interessati (Valladolid, Jerez, Vigo, Santiago, Asturie, Santander e Saragozza) da aprile hanno perso complessivamente il 10,5% dei loro passeggeri rispetto allo stesso mese del 2024.

In totale, nonostante la Pasqua, le perdite ammontano a circa 92.000 passeggeri nel quarto mese dell’anno.

La decisione di Ryanair di ridurre i voli è legata alla trattativa per la riduzione delle tariffe applicate negli aeroporti spagnoli per i vettori e fa seguito al rifiuto da parte delle autorità di Madrid di tagliare gli importi per la low cost.