Spagna, sospesa la maxi-multa inflitta dal Governo a Ryanair per “pratiche commerciali scorrette”

L’Alta Corte di Madrid ha sospeso provvisoriamente la maxi-multa comminata nel 2024 dal Ministero del Consumo e degli Affari sociali spagnolo a Ryanair per “pratiche commerciali scorrette” sui bagagli a mano e altri servizi.

Secondo il Tribunale, l’ammontare della sanzione - oltre 107,7 milioni di euro - sarebbe “troppo elevato” e il suo pagamento potrebbe comportare problemi finanziari per la low cost.

Il pronunciamento è stato esteso anche a Norwegian Air, a cui era stata inflitta una multa di 1,6 milioni di euro, sempre per pratiche commerciali scorrette, riporta Preferente.

Nel mirino del Ministero non vi erano, oltre ai costi aggiuntivi applicati sui bagagli a mano, le tariffe imposte per l’assegnazione di posti adiacenti per minori o persone a carico, per l’emissione delle carte d’imbarco in aeroporto; e la mancata trasparenza degli annunci sui siti web.

Giudicando la questione “molto complessa”, l’Alta Corte ha preferito sospendere le sanzioni per 15 giorni, in attesa di ulteriori verifiche e per lasciare ai vettori il tempo di poter presentare garanzie sulle rispettive pratiche commerciali. Oltre questo periodo, le multe potrebbero tornare a essere valide.