Spirit, rimborsati tutti i passeggeri rimasti a terra dopo il fallimento

Si chiude con un epilogo virtuoso la storia di Spirit. A pochi giorni di distanza dalla cessazione delle operazioni, la low cost americana ha già provveduto a rimborsare quasi tutti i suoi clienti.

Ad annunciarlo il ceo Dave Danes, che ha tenuto a rivelare alla stampa come il vettore abbia messo subito in moto la macchina dei risarcimenti per tutti gli oltre 4mila voli programmati entro il 15 maggio.

Un’operazione insolita da parte di un vettore in difficoltà, ma che il ceo ha spiegato affermando che, vedendo esaurirsi la liquidità, il vettore ha deciso di annunciare la cessazione delle operazioni finché era ancora in grado di rimborsare i passeggeri.

Secondo quanto riporta Preferente, i primi a ricevere i rimborsi sono stati coloro che hanno acquistato i ticket direttamente attraverso i canali della low cost, pagando con carta di credito.