Swiss, gruppo Lufthansa, torna a puntare fortemente sull’Italia ed avvia un restyling completo degli interni degli aeromobili. “L’Italia è il nostro mercato più importante. Amiamo fortemente il vostro Paese, e il nostro impegno lo dimostra” ci ha dichiarato Stefan Vask, direttore marketing della compagnia. Negli ultimi anni Swiss ha ampliato l’offerta da tutta Italia verso Zurigo, arrivando a collegare 63 volte la settimana 8 aeroporti italiani. “Siamo soddisfatti anche dei risultati economici 2024 del mercato italiano, mentre per il futuro a breve termine ci saranno tante novità per valorizzare ancor più il nostro servizio”.

Dal 2025 Swiss partirà infatti con un programma long term di restyling completo degli interni degli aeromobili, chiamato “All sense”. “L’obiettivo - ha aggiunto Vask - è dare ai passeggeri un’esperienza coinvolgente, che stimoli i 5 sensi”.

Il cambio di look e colore inizierà dagli Airbus A350, seguiranno gli A330 e infine i Boeing. Nell’operazione saranno coinvolte tutte e tre le classi. Oltre alla parte estetica, ci saranno anche miglioramenti dei servizi, come l’installazione su tutti i sedili di tutte le classi della ricarica cellulare wireless. “Il rinnovo interno della flotta inizierà con il nuovo anno. I primi aerei saranno pronti per l’estate e cominceremo proprio da quelli impiegati nel collegamento tra Roma e Zurigo. Questo a dimostrazione della nostra attenzione verso il vostro Paese”.