Tap a Fiumicino con una mega installazione pubblicitaria

Tap Air Portugal rafforza il presidio del mercato italiano con una campagna nei pressi dell’aeroporto di Roma Fiumicino. Il vettore è la prima compagnia aerea a occupare l’impianto pubblicitario di grande formato, considerato tra i più grandi d’Europa. La posizione, lungo uno dei principali accessi al maggiore scalo italiano, ha permesso al brand di intercettare i passeggeri in transito con un messaggio immediato.

“Essere i primi a utilizzare uno spazio così iconico è stata un’occasione speciale per parlare ai viaggiatori italiani in modo distintivo - afferma Davide Calicchia, Market Manager Italia di Tap Air Portuga- -. L’Italia è un mercato importante e l’iniziativa conferma la volontà di investire sulla visibilità del brand e sul rapporto con il pubblico”. L’attivazione consolida la presenza di Tap nel Paese, trasformando una location strategica in una vetrina per la compagnia.