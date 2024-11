Tap, ancora un cambio: il Governo potrebbe vendere anche il 100% della compagnia

Ancora un cambio di orientamento da parte del Governo portoghese riguardo alla privatizzazione di Tap Air Portugal: l’Esecutivo potrebbe infatti decidere di mettere sul mercato il 100 per cento delle quote e non solamente il 49 per cento. Mantenendo però alcuni vincoli sui quali non ci saranno margini di trattativa.

Il tema è emerso, secondo quanto riportato da Preferente, dal ministro Miguel Pinto Luz nel corso dell’audizione davanti alla Commissione parlamentare incaricata del tema. Durante l’incontro il ministro ha specificato che quella della quota di minoranza non è una priorità se dovessero presentarsi offerte interessanti e vantaggiose.

Quello su cui non si potrà prescindere, ha però specificato, sarà il mantenimento del marchio Tap come identità della compagnia legata al Paese, il ruolo di Lisbona come hub e una lista di collegamenti che sarebbe già stata preparata.